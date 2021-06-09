Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını, dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Tedbir uygulamaları ve doğru aşı politikalarıyla virüsle mücadelede önemli adımlar atan Türkiye'de olumlu gidişat sonuçlarada yansıyarak vaka sayılarında önemli düşüşler yaşanmasına olanak sağladı. Olumlu sürecin devamına yüksek oranda katkı sağlayacak yeni bir açıklama daha geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; yarından itibaren aşı yaşının 45'e düşürüleceğini bildirdi.

HAFTA BAŞINDA 4.2 MİLYON BİONTECH AŞISI GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek" dedi. Ayrıca Koca, hafta başında 4.2 milyon biontech aşısı geleceğini de açıkladı. Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, "tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı E-Nabız, ALO 182 ve MHRS üzerinden randevu alarak başvuranlara Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı.

Türkiye KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi ​Türkiye'nin KKTC'nin Covid-19 salgını ile mücadelesine destek devam ediyor. Türkiye tarafından gönderilen 50 bin doz Sinovac aşısı, Lefkoşa’ya ulaştı.