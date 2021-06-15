Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Anne adaylarının tansiyonunu sık sık ölçtürmesi gerektiğini söyleyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Kudret Erkenekli, “C vitamini eksikliği, ileri yaş, fazla kilo, böbrek hastalığı ile ilave hastalıkların olması, hastanın annesi ya da kız kardeşlerinde tansiyon problemi bulunması yani genetik yatkınlık riski artıran faktörler arasında yer alıyor” dedi. Gebelik zehirlenmesinin durdurulamayacağını hatırlatan Doç. Dr. Erkenekli, bebeğin doğum kilosu uygunsa erken doğum yaptırıldığını söyledi.