Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Egzersiz sırasında vücudun toplam oksijen ihtiyacının dinlenme durumundaki miktarın 12 katına çıktığını söyleyen kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, “Kalp, bir dakikada pompaladığı kanı 42 litreye kadar artırarak bu ihtiyacı karşılar. Spor yaparken kan basıncının artması, daha fazla kan pompalanması, kalbinde o güne kadar hiçbir problemi olmayan insanlarda bile ani kalp durmasına sebep olabilir. Kalp krizi genç insanlarda ve sporcularda daha tehlikeli sonuçlar doğurur. Ölümle sonuçlanır” dedi.