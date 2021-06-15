Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, aşılamada yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.

Buna göre, öncelikli olarak sanayi bölgeleri olmak üzere, "yerinde aşı" uygulaması başlayacak.

İşçi ve memurlara aşı randevusu açıldı Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu alabilecek.

YERİNDE AŞI UYGULAMASI BAŞLIYOR

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Bu güce güvenin" diyen Koca, "Çarklar dönmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

Hastanelerde aşı yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olabileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından hastanelerin önünde uzun koronavirüs aşısı kuyruklar oluşturdu.

35 MİLYON DOZ

Öte yandan Türkiye'de virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulamasında toplam doz sayısı 35 milyonu aştı.

İki doz uygulananların sayısı 14 milyona yaklaştı.

Aşılamada rekor: En yüksek günlük doza ulaşıldı Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

Bakan Koca silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'nin Develi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü.

Bakan Koca: Randevudan 8 bin fazla aşı yapıldı Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımında dün alınan aşı randevusundan 8 bin doz fazla aşı yapıldığı belirtildi.