Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını paylaştı.

KOCA: DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDECEK

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz." diyen Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek." ifadelerine yer verdi.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

SON BİR HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca ayrıca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimizi gösteren tabloyu da paylaştı.

Tabloya göre, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta oldu.

Koca, paylaşımında aşının önemine vurgu yaparak, "Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek." notunu ekledi.

Bakan Koca duyurdu: Bir günde 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı Koronavirüse karşı mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında yeni bir rekor kırıldı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı.

Bakan Koca duyurdu: 35 yaş üzerine aşılama başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." dedi.