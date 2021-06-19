Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Lilly’nin desteğiyle hazırlanan ve ülkemizde migrene ilişkin genel durum, farkındalık düzeyi ve güncel ihtiyaçları ortaya koymayı hedefleyen rapora göre Türkiye’de migren görülme sıklığı yüzde 16. Raporun sonuçlarını değerlendiren Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, Türkiye genelinde migren hastalığının bilinirliği yüzde 25 düzeyinde olduğunu söyledi.

FARKINDALIK DÜŞÜK

Migren bir baş ağrısı tipi olmakla birlikte, baş ağrısından öte belirtilerle hastanın günlük hayatını olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Uludüz “Toplumun yüzde 83’ü migren ile genel baş ağrısı farkını bilmiyor. Bunun sonucunda hastaların sadece yüzde 19’u atak önleyici tedavi kullanıyor ve ancak beş kişiden biri bu konuda hekime gitmeye devam ediyor. Araştırmaya katılan hekimlerin yüzde 33’ü, Türkiye’de migren konusunda düşük farkındalığın, çoğu migren hastasının teşhis ve tedavisini geciktirdiğini ve hatta engellediğini düşünüyor” dedi.