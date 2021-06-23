Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de koronavirüs mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar Edirne'de 333 bin 460, Kırklareli'nde 279 bin 863, Tekirdağ'da 628 bin 841 doz aşı yapıldı.

BAKAN KOCA DÜN DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı paylaşımında, "Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun." ifadelerine yer verdi.

Aşılamada yeni yaş grubuna geçildiğini ve ilk randevuların yarından itibaren alınabileceğini duyuran Bakan Koca, gençlere mesaj vererek, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin." açıklamasını yaptı.

KOCA: AŞILAMADA EN HIZLI TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak, Türkiye'nin, 14-20 Haziran arasında, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu açıklamıştı.

Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısının yapıldığını bildiren Bakan Koca, "Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, Covid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Aşıda yaş sınırı 25'e indi Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı.

Aşılamada yaş sınırı 30'a indi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.