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Kabağın genel olarak iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi “Kabak içeriğinde hem çözünebilen hem de çözünmeyen lif barındırması sebebiyle tokluk hissini uzatmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bağırsak hareketini hızlandırarak sindirim sistemini olumlu yönde destekler. Diyet programlarında kabağa sık sık yer verilmesinin sebebi yağ yakıcı etkisi değil, çok iyi bir ödem atıcı olmasındandır” dedi.
Meyve ve sebzeyi karbonatlı su ile yıkayın İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Negin Azarabadi, meyve sebzelerin karbonatlı su ile yıkanması gerektiğini söyledi.
Kırmızı sebzeler, saç dökülmesini önlüyor Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, Güney Kore'de “kuersetin” etken maddesinin saç dökülmesini önlemede rolünün araştırıldığını belirterek kuersetinin saç büyümesi üzerindeki faydalı etkilerinin belirlendiğini söyledi.