Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu konuda hazırlanmış özel bitki çaylarının emzirme dönemindeki sıkıntılara çözüm olabileceğini anlatan Prof. Dr. Yeşilada “Mesela süt artırıcı etkisi ile bilinen rezene meyvesi, aynı zamanda bebeğin ve annenin gaz ve spazmların hafifletilmesinde yardımcı olur. Alman papatyası çiçekleri ise sancı ve spazmları azaltırken, iltihap giderici etkisi ile de iltihabı vücuttan atar. Ayrıca hafif yatıştırıcı etkisi ile annenin doğum sonrası artan stresinin dengelenmesinde yardımcı olur. Bu arada ısırgan otu da iltihaplanmanın giderilmesini ve ödemin bo-şaltılmasını sağlar” dedi.

Geç doğurmak ve emzirmemek meme kanseri riskini artırıyor Prof. Dr. Gülçelik, "Doğurganlık yaşının 30'un üzerine çıkması, emzirme süresinin kısalması meme kanseri görülme sıklığını artırıyor." dedi.