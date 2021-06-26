Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çocukların göz içindeki lenslerin güneşin UV ve mavi ışınlarına karşı yetişkinlerden daha geçirgen olduğunu vurgulayan Dr. Bozca “O nedenle güneş gözlüğü kullanımına bebekken başlanmalı ve polikarbonat gibi kırılmaya dayanıklı camlar seçilmelidir. Güneş gözlüklerinin ışığı bloke etme gücü UV200, UV400 ve UV600 gibi ibarelerle belirtilmektedir. Özellikle deniz kenarında güneşlenirken minimum UV400 korumalı güneş gözlüklerinin kullanılması gerekir” dedi.

Covid’in ilacı güneş ışığı Bilim adamları, yaz gelmesiyle Covid’den ölümlerin azalacağını söylüyor. Güneşli yerlerde bu hastalıktan ölümlerin üçte bir oranında daha az görüldüğü tespit edildi.