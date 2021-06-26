Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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194 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışmayı yorumlayan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, çalışmaya katılan hastaların tümörlerinin boyutlarının 1,5 cm’den küçük ve yavaş seyirli olduğunu ifade ederek “Bu hastalara cilde batırılan bir iğne ile 20 ile 40 dakika süren dondurma işlemi yapıldı. Bu hastaların 27 tanesi, uygulama sonrasında radyoterapi, 148 tanesi anti-hormon tedavisi ve yalnızca bir tanesi de kemoterapi aldı. 5 yıllık takip sonucunda hastaların sadece yüzde 2’sinde tümörün nüksettiği görüldü” dedi.

Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek Massachusetts Institute of Technology Yapay Zekâ Laboratuvarında Türkiye’yi temsilen araştırma iş birlikçisi olarak çalışan Dr. Şebnem Özdemir’in geliştirdiği cilt kanserini erken dönemde yakalamayı hedefleyen yöntem, dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat artırıyor Üroloji uzmanı Doç. Dr. İlker Tinay, mesane kanserinin nedenleri arasında en önemlisinin sigara kullanımı olduğunu söyledi.