Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya, aşı sayesinde Covid-19 salgınını yavaş yavaş kontrol almaya başladığı sırada yeni bir mutant, bütün emekleri tehlikeye attı. Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülkede hızla yayılmaya başladı. Ordu Ünye’ye bağlı Gölevi Mahallesi’nde Azerbaycan uyruklu bir kadında Delta varyantı tespit edildi. Kadının temaslı olduğu 56 kişi karantinaya alındı.

YÜZDE 95 KORUNACAĞIZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bu mutant virüsten nasıl korunacağının sırrını açıkladı. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olan Aydın “Delta varyantı bugün Avrupa’da ciddi endişe oluşturdu. Uyguladığımız aşının tek dozu, yüzde 80-86 koruyuculuk sağlıyor. Fakat Delta varyantında tek doz aşıdaki koruma yüzde 30’lara kadar düşüyor. Tek doz aşı, üçte bir oranında koruma alanından çıkıyor. Bu sebeple hızlı bir şekilde ilk doz, dört hafta sonra da ikinci doz aşılarımızı yaptığımızda yüzde 95 oranında Delta'ya karşı da korunacağız” dedi. Böylelikle Delta mutantı tedirginliğinin sona ereceği belirten Aydın “Eğer aşılarımızı yaptırmazsak, aşı oranlarımız yüksek olmazsa Delta ile yüz yüze kalırız. Böylelikle sonbaharda müzminleşen bir virüsle savaş dönemine girmiş oluruz” diye konuştu. Aydın, toplum bağışıklığı için ülkenin yüzde 70’e yakınını aşılanması gerektiğini vurgulayarak “Eğer aşılama hızı böyle giderse ağustos ayının ortalarında toplum bağışıklığını yakalarız. Buna ulaştığımızda bir daha kapanmalarımız olmayacak” ifadelerini kullandı

Delta mutasyonu 2 kat daha bulaşıcı Japon bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 Delta mutasyonu yaklaşık 2 kat daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu.

Afrika'da 14 ülkede Delta varyantı tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bulunan 14 ülkede ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyatının tespit edildiğini duyurdu.

Fransa'da Delta varyantı tehdidi büyüyor Fransa'da koronavirüs salgınında ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı vakalarının arttığı açıklandı.