Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yutak kanserlerinin ağırlıklı olarak erkeklerde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Kandoğan "Kanser, gırtlağa kadar inmişse ses bozukluğu, bir sonraki evrede de kilo kaybı başlangıcı gözlemlenir. Eğer ileri seviyede bir vakaysa boyunda ele gelen bir kitle olarak karşımıza gelebilir" değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Kandoğan “Sigara ve alkolün yanı sıra sağlıksız gıdalar, kimyasal maddelerin dumanı ve pestisitler de kanser gelişiminde etkendir. Ayrıca HPV virüsü de ağız boğaz kanserlerinin gelişiminde rol oynar” açıklamasını yaptı.

Sülükten kanser ilacı yapacağız Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış “Üç tane kansere karşı aşı projemiz bulunuyor. Sülük enziminden prostat ve mesane kanserine karşı ilaç geliştiriyoruz” dedi.

Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat artırıyor Üroloji uzmanı Doç. Dr. İlker Tinay, mesane kanserinin nedenleri arasında en önemlisinin sigara kullanımı olduğunu söyledi.