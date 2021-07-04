Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği, aşı süreçlerini tamamlayan üçüncü ülke vatandaşlarının zorunlu olmayan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları gevşetmeye başladığında en çok merak edilen konu, Çin'in Sinovac aşısının kabul edilip edilmeyeceği konusuydu.

AB ülkeleri, başlangıçta Sinovac'a son derece mesafeli yaklaşmalarına karşın 27 üye ülkenin 7'si, bu aşıdan olanların zorunlu olmayan seyahatlerine izin verecek.

7 ÜLKEDEN ONAY

Aşı sürecinin tamamlandığının kanıtlanması ve gelinen ülkenin yüksek riskli ülkeler arasında olmaması şartıyla Sinovac aşısı yaptıran kişilerin seyahatine izin veren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya ve Finlandiya.

Sinovac aşısının iki dozunu da olan Türk vatandaşlarının da vize vb. şartları yerine getirmek kaydıyla, aşı olmayanlara uygulanan kısıtlamalardan muaf olarak bu ülkelere seyahat edebilecek.

Sinovac'ı kabul eden 7 ülkeye yenilerinin eklenmesi ihtimali de bulunuyor.

DSÖ, ACİL KULLANIM ONAYI VERMİŞTİ

AB, mayıs ayında, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil kullanım listesinde yer alan aşılardan olan üçüncü ülke vatandaşlarının zorunlu haller dışında da AB’ye seyahat edebilmesi yönünde karar vermişti.

EMA onaylı aşılar AB ülkelerinde otomatik olarak kabul görürken, Çin aşısına yönelik yaklaşımda değişikliğin başlamasında Sinovac'ın DSÖ listesine girmiş olması etkili oldu.

Daha önce BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarına onay veren EMA’nın, Sinovac’a ilişkin mayıs başında başlattığı ön değerlendirme süreci de sürüyor.

VATANDAŞLARINA SİNOVAC YAPTIRAN AB ÜLKESİ YOK

Sinovac aşısı, Çin başta olmak üzere Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülke tarafından kullanılıyor.

Vatandaşlarına bu aşıyı yapan AB ülkesi ise bulunmuyor.

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