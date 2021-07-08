Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, Türkiye'deki aşılama çalışmaları ile ilgili paylaşımda bulundu.

SON 10 GÜNDE 8 MİLYON DOZ AŞI

Koca, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti." açıklamasını yaptı.

İlk doz aşısını son 10 gün içinde yaptıranların, yani aşı olmaya karar verip randevu alanların sayısının 4 milyon 330 bini geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Hızlı hareket etmek hepimize güç verir, zaman kaybetmek riske karşı korunmasız düşürür. Hem sizi hem çevrenizde aşı olmayan diğer kişileri." paylaşımında bulundu.

YENİDEN RANDEVU ALINABİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Covid-19 geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı.

Covid-19 geçirenler iki doz aşı olabilecek Covid-19 geçiren ve bir doz aşı olanların, isterlerse ikinci doz aşılarını da yaptırabilecekleri duyuruldu.

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakana Koca, aşıda bazı illerde istenilen ivmeye ulaşılamadığını bu sebeple de söz konusu ivmeye ulaşmamış iller için yeni uygulamaların olacağını söyledi.