Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli Covid-19 aşısı “TURKOVAC”ın Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden Faz-3 çalışmalarından sorumlu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner “Gönüllülerimizin sayısı bizi de şaşırtacak düzeyde. Çalışmalar gayet iyi gidiyor” dedi. TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmalarında gönüllü olması uygun bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin gizli tutulduğunu anlatan Güner, “randomize-çift kör” olarak adlandırılan metot ile yürütülen uygulamaya dair şu bilgileri paylaştı: Gönüllümüze merkez tarafından belirlenen aşı, sadece hazırlayan kişi tarafından biliniyor. Aşı uygulanan kişi de aşıyı yapan da hangi aşı olduğunu bilmiyor. Bu, çalışmanın bilimsel sonuçlarının etkilenmeden ilerlemesi için son derece kıymetli.

SADECE TEK KİŞİ BİLİYOR

Ankara’da gönüllülere hangi aşının uygulandığını bilen tek kişi, aşı flakonlarını hazırlamakla görevli hemşire. Bilgisayarda gönüllüye verilen ID numarasına tıklayıp sistem tarafından belirlenen aşıyı görüyor. Ardından hazırlayıp barkodladığı aşıyı “kör hemşire” olarak da adlandırılan görevliye teslim ediyor. Hangi aşıyı uyguladığını bilmediği için böyle adlandırılan hemşire, gönüllülere aşılarını yapıyor.

Bakan Koca, yerli aşının antikor başarısını açıkladı: Turkovac yüzde 100 etkili “Yerli aşımız bağımsızlığımızın ve kendimize her alanda yeter olmanın önemli bir nişanesi olacaktır”