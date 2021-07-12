Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele uzun zamandır sürerken, son zamanlarda Covid-19'un bulaşıcılığı yüksek varyantları birçok ülkeyi alarma geçirdi. İlk kez Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı ile Hint-Güney Afrika karışımı olarak da adlandırılan Delta Plus varyantı, Türkiye'de de görüldü.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, Covid-19'un Delta, Delta Plus ve diğer varyantlarına karşı aşılanma ve maske kullanımının önemine dikkati çekti.

'MUTASYON' VE 'VARYANT' NEDİR?

Prof. Dr. Rahmet Güner, virüslerin çoğalırken bazı genlerinde yapısal değişikliklerin meydana gelmesine 'mutasyon', mutasyonların ana virüsten bir miktar farklılaşmış haline de 'varyant' adı verildiğini açıkladı.

Bugüne kadar Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının görüldüğünü, en son olarak da Delta Plus'ın gündeme geldiğini anımsatan Güner, ilk olarak Aralık 2020'de tanımlanan Delta varyantının şu anda çok sayıda olmasa da Türkiye'de ve daha pek çok ülkede baskın tür olmaya başladığına dikkati çekti.

"BULAŞ HIZI EN AZ İKİ KAT DAHA FAZLA"

Delta'nın 'endişe verici varyant' olarak adlandırılma sebebinin bulaş hızının Alfa varyantına göre en az iki kat fazla olması ve hastaneye yatış oranlarında da daha yüksek olması olduğunu belirten Prof. Dr. Güner, Delta Plus varyantının ise Delta'ya bir mutasyon daha eklenmiş farklı bir formatı olduğu belirtti.

"NE KADAR ÇOK AŞILANIRSAK, ÇOĞALMA HIZININ DURMASI O DERECE MÜMKÜN OLACAK"

"Ne kadar çok aşılanırsak, mutasyonların gelişmesinin engellenmesi ve virüsün çoğalma hızının durması da o derece mümkün olacak. Bu nedenle herkes üzerine düşeni yaparak aşısını olmalı ve maske kullanımına devam etmeli" diyen Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Güner, sözlerini şöyle sürdürdü: Koronavirüs, çoğalacak alan ve insan bulduğu için mutasyona uğruyor. Bu sebeple salgınla mücadelede yapmamız gereken kişisel sorumluluklar var. Bunlardan biri aşı olmak diğeri de maske kullanımı ve kişiler arası mesafe kuralına uymaya devam etmek. Özellikle kapalı alanlarda maskeden asla vazgeçmemeliyiz. Eğer bunu yapmazsak salgın, bu tip varyantlarla devam edecek bir süreç şeklinde karşımıza çıkabilir.

Bartın'da 'Delta varyantı' alarmı: Toplu bayramlaşma yasaklandı Bartın Valiliği, kentte ve çevre illerde Covid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildiğini açıkladı.

Prof. Dr. İhsan Gürsel: Delta'ya uyarlayacağız Prof. Dr. İhsan Gürsel, "Daha önce Vuhan veya İngiliz varyantında yaptığımız gibi Delta varyantının da VLP aşısına uyarlamasını yapacağız" dedi.