Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, ‘dünyanın en yüksek besin değerine sahip yumurtası’ olarak iddia edilen mavi yumurtaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, beslenme açısından tam bir protein kaynağı olan yumurtanın özellikle çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi desteklediğini belirterek “Özellikle Amerika bölgesinde yetiştirilen Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklardan elde edilen mavi yumurta, son yıllarda ülkemizde de üretilmeye başlandı. Bu tür tavuklardan mavi renkli yumurta çıkmasının ana nedeni yapılarında barındırdıkları biliveredin pigmentidir” diye konuştu.

“OMEGA 3, PROTEİN VE VİTAMİNİ DAHA YÜKSEK”

Mavi yumurtanın besin değerinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti: “Tavuk yumurtası protein, A, E, K, D, B2, B6, B12 gibi vitaminler, kalsiyum, demir, fosfor, iyot, flor, sodyum, potasyum, klor, kükürt, çinko, magnezyum gibi minerallerden zengindir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, Alzheimer, kemik sağlığı, çocuklarda zekâ gelişimi gibi süreçlerde çok büyük faydası olan bir besindir. Ancak yumurtanın besin değerinin gücü yumurta renginden çok tavuğun beslenme kalitesiyle alakalıdır. Doğal ortamda kendi halinde beslenen tavukların yumurtalarında başta Omega 3 olmak üzere birçok protein ve vitamin miktarının daha fazla olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Ameraucana ve Araucanas cinsi tavuklar doğal yaşam alanlarında organik beslenerek yeteri kadar biliveredin pigmenti üretebilmektedir ve ancak bu şartlarda mavi yumurta yapabildikleri bilinmektedir. Bu anlamda mavi yumurta, bize doğal sağlıklı beslenen bir tavuğun habercisi olabilir.”

Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi Manisa’da, evinin bahçesinde mavi yumurta yumurtlayan Amerikan ırkı Araucanas tavuklarından yetiştiren İsa Deveci (30), tanesini 50 liradan sattığı yumurtalar için gelen talebe yetişemiyor. Ayda bin adet yumurta üreten Deveci, kapasitesini arttırmak için modern bir çiftlik kurma çalışmalarına başladı.

Mavi yumurta almak için 2 ay bekliyorlar! Çankırı'da imam hatiplik yapan Sadık Sevinç, yetiştirdiği "ameraucana" cinsi 10 tavuktan elde ettiği mavi yumurtaları sosyal medya aracılığıyla Türkiye geneline gönderiyor.