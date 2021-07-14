Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Göz hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Duman, “Normal şartlarda göz kendini koruyor, sadece bir miktar UV ışınının gözün arkasına geçmesine izin veriyor. Ancak gelen ışın miktarı arttıkça geçen miktar da artıyor. UV ışını, belli dalga boylarında gözde katarakt ve ‘göz eti’ olarak bilinen Pterjium hastalığına sebep olabiliyor. Katarak görmeyi azaltıyor. Küresel ısınmanın da etkisiyle katarakt yaşı 10 yıl erkene çekildi. Güneşlenirken ‘UV-400’ etiketli gözlük kullanmaya özen gösterin” diye konuştu. Öte yandan göz hastalıkları uzmanı Duman, pandemi sürecinde çocuklarda miyop oranının arttığına da dikkat çekti.

Katarakt bir çok kişiyi tehdit ediyor Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.İlker İncebıyık, katarakt rahatsızlığının bir çok kişiyi tehdit ettiğini söyledi.