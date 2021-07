Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Besin alerjisi olan çocukların yüzde 3-15, yetişkinlerin yüzde 3’ünde kırmızı et alerjisi bulunduğunu söyleyen Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay “Kırmızı ete alerjisi olanlarda et tüketiminden sonra vücutta kaşıntı, kurdeşen, dudakta şişme, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtiler yanında bazen tansiyonda düşme ve bayılma gibi ölümcül reaksiyonlar görülebilir. Alerji belirtilerinin ortaya çıkışı et tüketiminden hemen sonra olabileceği gibi 3 ila 6 saate kadar uzayabilir” dedi.

Kurban etini 12 saat sonra pişirin Kurban Bayramı’nda en çok rastlanan şikâyetler mide ağrısı ve sindirim problemleridir. Bu durumun en önemli sebebinin kurban etinin usulüne uygun olarak tüketilmemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Hecer, kurban etinin kesimden en az 12 saat sonra pişirilmesi uyarısında bulunuyor.

