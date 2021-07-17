Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş çarpmasının ölümle sonuçlanabileceğini söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, beyin ve diğer hayati organların hasar görmesini engellemek için vücut sıcaklığının düşürülmesi gerektiğini belirterek “Kişiye hemen buz banyosu ya da soğuk banyo yaptırmak gerekir. Ancak soğuk şok ileri yaştaki kişiler ve kalp hastası kişilerde ani ölümlere sebep olabilir. O yüzden en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Ateşi düşürmek için kesinlikle ateş düşürücü kullanılmamalıdır. Bu durum karaciğer zehirlenmelerine yol açabilir” dedi.

Kalp dostu sebze kabak Yaz sebzelerinden kabak, yüksek lif ve su oranı ile diyetlerin vazgeçilmezi olmasının yanında zengin potasyum ve magnezyum içeriği ile kalp dostu bir sebze olarak da sofralarımızdaki yerini alıyor.