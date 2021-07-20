Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Prof. Köksal şöyle devam etti:

"Uygun hastalarda, küçük kesi ile hastanın kendi dokusu kullanılarak yapılan ameliyatlarda göğüs kafesini açmaya gerek kalmıyor. Böylelikle ameliyatla ilgili hayati riskler minimuma indirilirken, normal hayata hızla dönmek de mümkün olabiliyor. Hastaların çoğu, göğüs kafeslerinin açılacağı korkusu ve kapak hastalıkları konusunda uzmanlaşmış merkezlerin varlığından haberdar olmadıkları için şikâyetleri son evreye ulaşana kadar ameliyat olmaktan kaçınıyor. Oysa mitral kapak yetmezliğinde, kapak değişimi yerine tamir edilmesi sayısız avantaj sunuyor.”