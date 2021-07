Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Pandemi döneminde yasaksız ilk bayramı yaşıyoruz. Aşılama oranlarının artmasının da verdiği güvenle eş dost akraba büyük bayram sofralarında toplanmaya başladık. Uzmanlar, uzun bir aradan sonra bir arada geçirme şansına sahip olduğumuz bu bayramı sağlıklı yaşayabilmek için bayram sofralarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bayram sofrasından “doyumluk değil tadımlık” kalkılması gerektiğini söyleyen Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, “Eve gelen her misafirle oturulan sofralar, ziyaretlerde yenilen yemekler başta kalp ve damar sistemi olmak üzere metabolizmayı zorlar. Sofradan doymadan kalkar, ‘Kurban Bayramıdır yiyelim’ diyerek ete yüklenmez ve bütün besin gruplarından yeterli ve dengeli miktarda tüketirseniz sağlıklı bir bayram geçirebilirsiniz” dedi.

AĞIR YEMEK KALP KRİZİNE ZEMİN HAZIRLIYOR

Kurban Bayramı süresince kırmızı et tüketiminin miktar ve sıklığının artmasından dolayı özellikle hipertansiyon, kalp, diyabet hastaları ve ülser, reflü, gastrit gibi mide problemleri yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar özellikle kalp krizi konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü ağır yemek kalbi hızlandırıyor, tansiyonu yükseltiyor ve sindirimi zor olduğu zaman çeşitli pıhtılaşma hormonlarının da salgılanmasını sağlayarak kalp krizine bir zemin oluşturuyor.

Kurban etlerini bozulmadan saklayın Kurban Bayramı ile biz kadınların mutfaktaki tatlı telaşı başlarken, etin doğru şekilde muhafaza edilmesi ve pişirilmesine yönelik uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor.

SAĞLIKLI BİR MASA NASIL OLMALI?

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, kurban etinin sağlıklı pişirilmesi ve sağlıklı bir sofra hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

¥ Et yemeklerinde ilave yağ kullanmayın. Eti kendi yağı ile kısık ateşte, uzun süre pişirin. Eti haşlama ya da fırında pişirerek tüketin.

¥ Mangal yapacaksanız yakmadan pişirilmesine dikkat edin. Pişirme esnasında da et ve alev arasındaki mesafenin 15-20 cm olmasına dikkat edin. Bu şekilde yağın aleve damlaması sonucu oluşan ve her yaş grubu için risk oluşturan kanserojenik bileşiklerin oluşumu azaltılabilir.

¥ Etin yanında mutlaka sebze ve salata da tüketin. Sebzelerde bulunan C vitamini sayesinde etteki demirin emilimi de artmış olur.

¥ Güne hafif bir kahvaltı ile başlamaya ve sindirim problemlerini en aza indirmek için geleneksel bayram yemeklerini öğle zamanı tüketmeye dikkat edin.

¥ Sindirim sisteminizi rahatlatmak, bozulan bağırsak hareketlerinizi düzenlemek için bağırsaklarda su tutulumuna sebep olan aşırı çay kahve tüketimi yerine, rezene, papatya ve ıhlamur çayları gibi bitki çaylarına ağırlık verin.

¥ Bayram ziyaretlerinde çikolata, şeker ve şerbetli tatlılar yerine hafif olan sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmeye çalışın. Ayrıca tatlıyı yedikten sonra bir bardak ayran ya da süt içerek ya da 2 adet ceviz tüketerek şekerin kanda aniden yükselmesini engelleyebilirsiniz.

YAZ SICAKKLARINDA TUZLU AYRAN İÇİN

Yaz aylarında hissedilen hâlsizliğin sebebinin su ve tuz kaybından kaynaklandığını söyleyen Beslenme Uzmanı Renan Güneş, terleme ile vücuttan atılan su ve mineral kaybının yerine konulabilmesi için yeterli miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlattı. Her gün en az 2-2.5 litre su içilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, “Terle birlikte sodyum ve potasyum gibi mineraller atıldığından sodyum kaybını önlemek için tuzlu ayran, potasyum kaybını önlemek için de bol sebze meyve tüketilmelidir. Ancak yüksek tansiyonu olanlar için tuzlu ayranı tavsiye etmiyoruz” dedi.

Kurban etini 12 saat sonra pişirin Kurban Bayramı’nda en çok rastlanan şikâyetler mide ağrısı ve sindirim problemleridir. Bu durumun en önemli sebebinin kurban etinin usulüne uygun olarak tüketilmemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Hecer, kurban etinin kesimden en az 12 saat sonra pişirilmesi uyarısında bulunuyor.