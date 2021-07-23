Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duyanları şaşkına çeviren olay Antalya Kepez'de yaşandı. Horlama, baş ağrısı ve burun akıntısı şikayetiyle başvurduğu hastanede Büşra Özek'e halk arasında burun eti olarak bilinen 'Nazal Polip' teşhisi konuldu.

Bir süre ilaç tedavisi gören Özek, zamanla aşırı horlama, nefes darlığı, konuşmada güçlük, baş ve burun ağrısı çekmeye başladı. Evde otururken şiddetli baş ağrısı üzerine ağrı kesici alan Özek, ilacı yutmaya çalışırken burun eti boğazına kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken ve konuşamayan genç kadın, Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste yapılan müdahalede kitle büyük olduğu için çıkarılamayınca Özek ameliyata alındı ve yaklaşık iki saat süren operasyonla genç kadının gırtlağını kapatan 8 santimetre civarında kitle çıkarıldı.

ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Özek, burun eti için iki yıl tedavi gördüğünü söyledi. Şiddetli ağrı nedeniyle ağrı kesici ilacı içtiğinde yutkununca burun etinin boğazına indiğini aktaran Özek, öleceğini düşündüğünü dile getirdi.

"LİTERATÜRE KAZANDIRACAĞIZ"

Operasyonu gerçekleştiren doktor ise toplumda burun eti hastalığının sık görüldüğünü dile getirerek şöyle konuştu: Hastanın boğazında kocaman bir kitle olduğunu, nefes alamadığını, konuşamadığını söylediler. Hastaneye geldim, tetkiklerini inceledim. Yüz kemikleri sinüslerinden kaynaklanan bir polip olduğu ön tanısıyla ameliyata aldık. Kafa tabanı sinüsünün içinden başlayıp gırtlağına kadar uzanan bir kitle vardı. İki saat süren operasyonla kitleyi çıkardık, tüm sinüslerin içini temizledik. Hepsinin içinde polipler vardı. Hastanın uyanır uyanmaz tüm şikayetleri geçti. Kitlenin büyüklüğü bizi çok şaşırttı. 8 santimetre civarında polip çıkardık. Çok rastlanılan bir durum değil. Vaka ilginç olduğu için literatüre kazandıracağız. Toplumda poliplere sık rastlarız ama bu şekilde gelen hastaya ilk defa rastladık.

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