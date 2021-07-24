Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını Delta varyantı sonrası etkisini arttırdı. Virüs dolayısıyla gerçekleşen ölümlerin ve ağır semptomların önüne geçilmesi ,çin aşının önemi çok daha fazla arttı. Bu bağlamda Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Covid-19 testinin yapıldığı öğrenilirken, yapılan testlerden 12 bin 381 kişinin testinin pozitif çıktığı, 58 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

58 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Covid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti.

SON 24 SAATTE 544 BİN 603 AŞI UYGULANDI

Covid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 544 bin 603 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 377 bin 703'ü birinci doz, 22 milyon 462 bin 836'sı ikinci doz, 3 milyon 754 bin 268'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"VAKİT KAYBETMEDEN AŞINIZI OLUN"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadesini kullandı.

Avrupa'da artan korona vakaları kısıtlamaları geri getiriyor Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bir çok Avrupa ülkesinde vaka sayılarının tekrar yükselmesi ile birlikte salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve kısıtlamalar sertleştiriliyor.