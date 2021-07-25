Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzrerinden aşılama sayılarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

"KONTROLÜ ELE ALALIM"

Yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını belirten Bakan Koca, 2. dozu olmayanların sayısının 17 milyon, çift doz aşı olup 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısının ise 9 milyona yaklaştığını açıkladı.

Şu anki sorunun, tedbirlerin esnetilmesi olduğunu ifade eden Koca, "Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Kontrolü ele alalım." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca'dan aşı çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı kampanyasında 65 milyon dozun geçildiğini bildirirken aşı çağrısında da bulundu.

Bakan Koca: Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü! Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbirlerle sağlanacak olan toplumsal bağışıklığın aksinin kısır döngü olacağını belirterek, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadelerini kullandı.