Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Özellikle, süt, bitki çayları ve bazı donmuş sebzelerin tüketiminde paketli gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan MÜMSAD Genel Koordinatörü Gıda Mühendisi Ebru Akdağ “Gıda seçimlerimizde açıkta satılan, Bakanlık onay veya kaydı olmayan, ambalajı zarar görmüş ürünler yerine kanuni düzenlemelere ve kalite yönetim sistemlerine uygun şekilde üretilmiş ve paketlenmiş gıdaları seçmek daha sağlıklıdır” dedi.

PASTÖRİZE SÜT UYARISI

Özellikle tehlikeli mikroorganizma üretimi açısından riskli sokak sütü yerine pastörize edilmiş kutu sütlerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan Akdağ, bitki çayı seçiminde de açıkta satılan çaylar yerine paketli çayların daha güvenilir olduğunu söylüyor. Her bitkinin kendine has etken maddesi olduğunu ve bunların doğru dozda tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Akdağ “Açıkta satılan bitki çaylarının gramaj ayarı yapılmadığı için tükettiğimiz miktarın sağlık için risk oluşturup oluşturmadığını bilemiyoruz. Öte yandan, açık olarak satılan bitkilerin nereden toplandığını, yakınında kirli su olup olmadığını, içerisindeki böcek, larva gibi yabancı maddelerin temizlenip temizlenmediğini de bilemiyoruz. Bunların yanında bitkinin türünün doğru olması da önemlidir” dedi.

Günlük sütü 2 günde tüketin Sütün 12 ve 40 saniye arasında 85 derece kaynatılıp soğutulmasıyla elde edilen pastörize sütün, besin değerlerini kaybetmeden zararlı mikroorganizmalardan temizlendiğini söyleyen beslenme ve diyet uzmanı Yeşim Nemutlu, süt tüketiminde pastörize sütün tercih edilmesini tavsiye ediyor.