Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazıcıgil, yutulabilen nohut büyüklüğünde kablosuz veri gönderen bir kapsül geliştirdi. Geliştirilen bu kapsül sayesinde endoskopiye gerek kalmadan başta mide ve bağırsak rahatsızlıkları daha erken teşhis edilebilecek. Böylece hastalara daha erken teşhis konularak hızlı tedaviye geçilebilecek. Laboratuvar testleri tamamlanan buluş, canlılarda da denenmeye başlanacak.

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Kapsülün Crohn (iltihaplı bağırsak hastalığı), kolit, üst bağırsak kanamaları ve diğer sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve takibini yapmak için kullanılabileceğini söyleyen Yazıcıgil, yüksek çözünürlüklü biyokimyasal sensörünün hastalık teşhisini kolaylaştırıp daha çabuk tedavi sürecine başlanmasını sağlayacağını belirterek, MIT'deki grubun daha önce tasarladığı kapsülün daha büyük olduğunu söyledi. Yazıcıgil "Yeni çalışmamızda bu kapsülü sağlık açısından güvenli bir şekilde yutulabilecek milimetrik boyutlara indirmeyi amaçladık. Midedeki kanamayı ya da başka hastalıkların belirtisi olabilen gazların algılanması için düzenlemeler yaptık. Her 10 dakikada bir aktive olan kapsül, 16 saniye boyunca sinyalleri işleyip bunları 12 milisaniye içerisinde kablosuz vericiyle cep telefonuna ya da bilgisayara iletecek. Bizim tasarladığımız kapsülü vücudunuzun içinde sağlığınızı takip eden, hastalık bulgularını sindirim sistemi içerisinde algılayan ve size hastaneye gitmeden bilgi veren bir teknoloji olarak düşünebilirsiniz. Canlılar dışındaki testler başarıyla sonuçlandı. Bir sonraki aşama canlılar üzerine olan testlerimizi gerçekleştirmek olacak” diye anlattı.

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