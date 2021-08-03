Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yeni anne babayı alerjik çocuk kadar yoran başka bir sağlık problemi yok. Çoğunlukla bebeklik döneminde çıkan alerji sebepleri arasında yer alan besin alerjileri her 100 bebekten 6’sını etkiliyor. Değişen hayat şartları, çevre kirliği ve genetik sebeplerin, çocuklarda besin alerjisi görülme sıklığını son 10 yılda iki kat artırdığını söyleyen Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Alerjinin pek çok farklı belirtisi var. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar şikâyetlerini dile getiremediği için anne babaların dikkatli bir gözlemci olmaları gerekiyor. Ciddi besin alerjilerinde şok tablosu ve hayatı tehdit edecek reaksiyonlar önlenebilir” dedi.

CİLTTE KIZARIKLIKLA ÇIKIYOR

Besin alerjisi sıklıkla cilt, mide-bağırsak ve solunum sisteminde meydana gelen belirtilerle kendini gösterdiğini hatırlatan Prof. Dr. Bingöl “Kaşıntı, kızarıklık, ürtiker (kurdeşen), egzama, dudaklarda ve göz çevresinde şişlik gibi belirtilerin alerjik bünyeye sahip bebek ve çocukların yüzde 50-60’sında ortaya çıktığını görüyoruz. Yine aynı oranda görülen mide ve bağırsak sisteminde de kanlı dışkılama, dışkıda mukus, bulantı, kusma, karın ağrısı, kolik, kabızlık ve ishal gibi belirtiler de görülüyor” dedi. Solunum sistemindeki belirtilere ise daha az rastlandığını hatırlatan Prof. Dr. Bingöl “Hastaların yüzde 20-30’unda burun akıntısı, kaşıntısı, hapşırma, boğazda kaşıntı hissi, sesin kabalaşması, yutma güçlüğü, öksürük, hışıltı ve nefes darlığı izleniyor. Ancak tüm bunların ötesinde anaflaksi yani şok tablosu durumunda tansiyon düşüklüğü, bayılma, çarpıntı, solukluk, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı yaşanıyor” diyerek belirtilerin bazı durumlarda hayatı tehdit edebilecek düzeyde ortaya çıktığını anlatıyor.

EN ALERJİK 8 YİYECEK

Özellikle ek gıdaya geçiş döneminde görülen besin alerjilerinin tedavi edilmediğinde tehlikeli tablolara yol açabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Bingöl, en sık besin alerjisine sebep olan 8 yiyeceği şöyle sıraladı: Bu yiyecekleri inek sütü, yumurta, yer fıstığı, ağaçta yetişen kuru yemişler, buğday, soya, kabuklu deniz ürünleri ve balık olarak gruplamak mümkün. Bu alerjenler, ülkemizde sayısı 6,5 milyonu bulan 0-4 yaş grubundaki çocukların 350 binini etkiliyor. Bebeklerin yüzde 6’sında, çocukların yüzde 4’ünde görülen bu alerji türü, ergenlikte yüzde 2 oranına, yetişkinlikte ise yüzde 1’e düşüyor.

HUYSUZLUĞUNUN SEBEBİ O OLABİLİR

Bebek ve çocuklardaki belirtilerin yakından takip edilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Gülbin Bingöl, dört yaşından küçük çocuklarda yemek yemekte isteksizlik, yutma güçlüğü, sebepsiz ağlama, uyku bozukluğu, karın ağrısı, kusma, iştah azalması ve kabızlık gibi şikâyetlerin de gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Bingöl, doktora başvurmayı gerektiren belirtileri ise şöyle sıralıyor: Bebeklerde kakada kan, mukuslu (sümüklü) kaka, düzelmeyen kusma, sebebi belli olmayan ağlama ve huzursuzluk, ciltte döküntü izleniyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır. Bu belirtiler anne sütü alırken bile olabilir. Çünkü besin proteinleri anne sütünden bebeğe geçer. Bu tür belirtileri olanlar özellikle şok tablosu yaşayanların doktor kontrolünde olması gerekir.

Arı alerjisi ölüme sebep olabilir Alerjik kişilerde arı ısırığından dakikalar sonra gelişen öksürük, hırıltı, nefes darlığı, boğaz sıkışması ve tansiyonda düşme, nabızda hızlanma hayatı tehdit ediyor. Birden fazla arı tarafından ısırılmak riski artırıyor.

Kırmızı et alerjisine dikkat Bildiğimiz alerji çeşitlerine bir de “et alerjisi” eklendi.