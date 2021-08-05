Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'la mücadele kapsamında kazanım sağlayabilmek için aşı uygulamalarının hızla tamamlanması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması gerekiyor. Virüsün varyantlarıyla etkisini arttırdığı bugünlerde aşı olmayan bireyler yüksek bulaşım hızı olan hastalıktan kurtulamıyor. Bu kapsamda Bakan Koca'nın açıkladığı haftalık insidans haritasında aşı uygulama oranının düşük olduğu bilinen illerde vaka sayılarının arttığı gözlemlendi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İL SİİRT OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştığı gönderisinde, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun” ifadelerine yer verdi.

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