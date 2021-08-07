Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan yana oturulan otobüs, uçak gibi şehirler sarası toplu taşıma araçları ile sinema, tiyatro gibi yerlerde Covid-19 aşısı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Oğuztürk “Aşı yaptırmayanlara yönelik PCR testi uygulaması salgınla mücadeleye önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi. Henüz hayata geçirilmeyen uygulamaya başlanması durumunda, aşı olmayanlar, devlet hastanelerinde ücretsiz iki gün arayla PCR testi yaptırabilecek.

TEDBİRLERE UYMADA DAHA TİTİZ OLACAKLAR

PCR testinin aşı olmayanları kişisel kararları sonucu aşı olmayanların Covid-19 tedbirlerine daha sıkı uymaya yönlendireceğini ifade eden Prof. Dr. Oğuztürk "Sosyal alanları kullanacak olan kişiler PCR testlerinin pozitif çıkma tereddüdünden dolayı tedbirlere uyma konusunda daha titiz olacaklardır. Bunun dışında PCR testi uygulaması bu kişilerin sosyal alanlarda, kalabalık ortamlarda dolaşmalarını psikolojik olarak da kısıtlayabilir. Aşı olmayanlar, 'PCR testi yaptırdığımda pozitif çıkmaması için çok kalabalık ortamlara zaruri ihtiyacım yoksa gitmeyeyim' şeklinde ruh hâlinde de olabilir. Sosyal hareketlilik arttığında da bu kişiler hastalanırlarsa PCR ile ortaya çıkacağı için salgınla mücadeleye pozitif katkı sağlanacaktır” dedi.

Aşı yaptırmayanlar test için para verecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bakanlar kurulu kararıyla aşı olmayandan PCR testi için ücret alınması kararlaştırıldı.