Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 149 ülkede 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediyatri Kurumu (IPA- International Pediatric Association), üye ülkeler tarafından sunulan raporları değerlendirerek bir buçuk yıllık pandemi sürecinde dünya çocuklarının karşı karşıya kaldıkları fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerini belirledi. Kurumun Türk başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, dünya çocuklarının yüzde 90’ının okulların kapalı olmasından olumsuz etkilendiğini belirterek bu süreçte obezite, duruş bozuklukları ve göz problemlerinin ortaya çıktığını, sürecin uzaması durumunda psikolojik problemlerin de ağırlaşabileceğini söyledi.

Okula gidiyor olmanın eğitimin sürdürülmesinin yanı sıra çocuğun kişilik gelişiminde ve sağlığını sürdürmesinde önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hasanoğlu, okulun sadece eğitim ve öğretim yapılan bir yer olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Uzaktan eğitim sürecinde çocukların eğitimlerine online olarak devam ederken, gerçek iletişimden mahrum kaldıklarını belirterek “Çocuk gelişimine baktığımızda çocukluk dönemi sürekli değişim ve gelişimin olduğu bir süreçtir. Çocuğu yetişkinlerden ayıran önemli özelliklerden biri de budur. Yani okul çağındaki çocuklar okulda tek taraflı olarak eğitim almaz bu anlamda okul sadece eğitim demek değildir. Eğitimin yanında, karşılıklı olarak diğer arkadaşları ve akranları ile etkileşim hâlinde bulundukları yerdir. Bu etkileşim ise çocuğun bilişsel kapasitesini artırır. Dolayısı ile uzaktan eğitim sürecinde çocukların gelişimini olumsuz etkilendiği aşikârdır” dedi.

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ARTTI

Çocukların uyanık kaldıkları sürenin büyük bir kısmını sürekli olarak dijital uyaranlara maruz kalarak geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Hasanoğlu, yüzyüze iletişiminden uzak kalmanın psikolojik problemleri de artırdığına dikkat çekerek “Pandemi döneminde çocuklarda içe kapanıklık, depresyon, anksiyete bozukluğu hatta bazı çocuklarda davranış bozuklukları, agresyon gibi psikolojik problemlerin giderek arttığını görüyoruz. Bütün bunlara kaygı, öğrenme güçlüğü, kendini ifade edebilme becerisinde yetersizlik gibi sorunların da eklenmesi problemin çözümünün zor bir hâle gelmesine sebep olabilir” dedi.

GÖZLERİ BOZUK, OBEZ BİR NESİL GELİYOR

Pandemi döneminde çocukların fiziksel aktivitelerinin belirgin oranda kısıtlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasanoğlu, bunun sonucunda hareketsizliğe bağlı obezite, sürekli ekran karşısında oturmanın getirdiği duruş bozuklukları, kronik yorgunluk, göz yorgunluğu/göz kuruluğu gibi fiziki problemlerin ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Hasanoğlu, ülkelerden gelen raporların bu problemlerin dünya çocuklarının ortak sorunu olduğunu gösterdiğini ifade etti.

ÖZEL ÇOCUKLAR DAHA FAZLA ETKİLENDİ

Otizmli, özgül öğrenme güçlüğü olan ve duyusal engelleri olan çocukların bu süreçten etkilenme riskinin sağlıklı akranlarına göre yüksek olduğunu belirten Uluslararası Pediyatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu “Yaşanan ve yaşanacak tüm olumsuzlukları bertaraf etmek için, geçtiğimiz 1-2 yıllık süreçte etkilenmiş olan çocuklar hem aileleri hem eğitim kurumları tarafından akademik, sosyal ve fiziksel olarak desteklenmelidir. Bir an önce uygun enfeksiyon kontrol önlemleri ve koşulları sağlanarak çocuklar eskisi gibi yüz yüze eğitimde buluşturulmalıdır. Akranlarıyla bir arada oyun oynamalı, koşmalı, kahkaha atmalı, ders yapmalı, konuşmalı, tartışmalıdır” diye konuştu.

224 MİLYON ÇOCUK OKULDAN UZAK KALACAK

Okuldan uzak kalmanın hem zengin hem de fakir ülkelerde yaşayan çocukları farklı yönlerden etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Enver Hasanoğlu “UNICEF verilerine göre pandemi öncesi, 2030 yılında, fakir ülkelerdeki 200 milyon çocuğun okul eğitimine ulaşamayacağı yönündeydi. Pandemi sürecinde ise bütün çabalara rağmen okul dışında kalmış olan çocukların sayısı 24 milyon artış gösterdi. Eğitim öğretim açısından baktığımızda elbette imkânları fazla olan çocuklar, uzaktan eğitim imkânları sınırlı olanlara göre daha az etkilendi. Fakat bu, daha çok bilgiye erişimle ilgili bir etki. Okuldan uzak kalmanın sağlık etkileri bütün gelir gruplarındaki ülkelerin çocukları için hemen hemen aynı” dedi.

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