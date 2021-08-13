Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde yürütülen başarılı aşı kampanyalarına bir destek de BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı’dan geldi. Günbatılı, dernek olarak aşılama kampanyasına destek verdiklerini ve aşılanmanın bir vatandaşlık görevi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ÇOK CİDDİ BİR HASTALIKLA SAVAŞIYORUZ

Aşının öneminin altını çizen Tülin Günbatılı, “Çok ciddi bir hastalık ile savaşıyoruz. Ancak bu hastalığı yenebilecek aşılara ulaşmak artık çok kolay. Hemen her yerde kolaylıkla aşı olabiliyoruz. Sadece ülkemizde binlerce insanımız bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde milyonlarca can kaybı yaşandı. Her geçen gün can kayıpları artıyor. Bu süreci ancak ve ancak aşı olarak atlatabiliriz. Lütfen tüm vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsun. Herkes bu işi bir vatandaşlık görevi olarak görsün ve aşısını olsun. Korkmamız gereken aşı değil, bu hastalığın kendisidir” diye konuştu.

BİLİMSEL OLMAYAN VERİLERE İNANMAYIN

BUSADER olarak aşıla çalışmalarına destek verdiklerini belirten Günatılı, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde de COVİD-19 salgını henüz kontrol altında değil, ne yazık ki artarak devam ediyor. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmayan, toplumu endişeye sevk eden gerçek dışı beyanlar mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Yeni varyantların ortaya çıkması ve aşılanma oranlarının düşük kalması başta çok kıymetli sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün toplum sağlığını tehlikeye atıyor. Toplumsal bağışıklık yüksek bir aşılanma oranına ulaşmamız gerekiyor” diyerek bir kez daha vatandaşları uyardı.

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