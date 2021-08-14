Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede kritik bir safhaya girildi. Bilim Kurulu üyelerinin sık sık uyardığı bu ayda, oluşabilecek pik durumuna karşı aşı ile alınabilecek acil tedbire ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Aşı uygulamalarının hızlanmasıyla birlikte vakalarda aşağı yönlü bir ilerlemenin olmaya başladığı günlük verilerin yansıtıldığı tabloda da görüldü. Bu noktada alınan bilgiye göre, Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Ağustos’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 949 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 284 bin 947 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 364 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52,67 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 126 bin 182’e yükseldi.

MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRAYI KORUYOR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞI ORANI ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki araçlarını kontrol etmek için aşılanma eskitmek ve büyütmek için ilerlemek" dedi.

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