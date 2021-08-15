Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Hitit Üniversitesi, Çorum leblevisi üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında ilin farklı noktalarında satılan birçok leblebiler mercek altına alındı. Lazer-İndüklü Plazma Spektroskopisi cihazıyla incelenen leblebinin mineral içeriği belirlenerek, emilimine bakıldı. Leblebiden emilen mineral miktarının günlük ihtiyaç duyulan mineral miktarının ne kadarını karşıladığı analiz edildi. Yaklaşık 150 gram leblebi tüketilmesi hâlinde, yüksek protein içeriği ile beraber günlük mineral ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı ortaya çıktı. Çorum leblebisinin mineral emilim düzeyinin birçok kuruyemişten daha yüksek olduğu belirlendi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “Leblebi” ile birlikte uğurladı Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’ndan sahiplendiği “Leblebi” isimli köpeğiyle birlikte uğurladı.

"SİNDİRİMİ KOLAY"

Araştırmayı yürüten Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Apaydın, Çorum leblebisinin yüksek mineral emilimi sayesinde sporcular için bile günlük mineral ihtiyacının giderilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Apaydın "Çorum leblebisi kolay sindirilebilir bir besin. Bu yönü ile birçok kuruyemişten daha besleyici" dedi.

Tadını kavrulduğu kumdan alan Ağın leblebisine talep arttı Elâzığ'ın Ağın ilçesinde nohudun odun ateşinde yöreye has kumla kavrulmasıyla üretilen leblebi yoğun talep görüyor.

"DSÖ'NÜN ÖNERDİĞİ SINIR DEĞERİNE UYGUN"

Dr. Hakan Apaydın "İçeriğindeki kanserojen bileşiklerden aflatoksin ve akrilamid oranları da incelendi. Yanlış depolama şartlarında oluşan kanserojen bir bileşik olarak aflatoksin leblebide hiç rastlamadık. Bu veri, Çorum leblebisinin uygun depolama şartlarında muhafaza edilerek son tüketiciye ulaştırıldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca yine kavurma işlemi esnasında ortaya çıkan akrilamid varlığıyla ilgili yaptığımız inceleme de geleneksel Çorum leblebisi üretim sürecinin, akrilamid oluşumu yönünden, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği sınır değerine uyduğu gözlendi. Bu bileşiğin insan sağlığına zarar verecek düzeye ulaşmadığı belirlendi. Ayrıca Çorum leblebisinin kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri içermediği tespit edildi" diye konuştu.

'Tavşanlı leblebisi'nin kokusu dünyaya yayılıyor Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yılda ortalama 15 bin ton üretilen, uluslararası ödüle sahip, coğrafi işaret ve marka tescilli leblebinin 4 bin tonu ihraç ediliyor.

"OBOZİTEYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ"

Atıştırmalık ürünlerin öneminin günümüzde giderek arttığına işaret eden Apaydın, şöyle devam etti: Son yıllarda artan atıştırmalık tüketimi göz önüne alındığında, besin değeri yüksek olan leblebinin tüketici beğenisine sunulurken yüksek kalitede olması oldukça önemlidir. Tüketicilere atıştırmalıklardan uzak durun demek yerine leblebi gibi besleyici atıştırmalıklara yönlendirmek toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı raporda aşırı kilo ve obezite ile mücadelede meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahılların yanı sıra özellikle kuruyemiş tüketiminin artırılmasının önemine değinmiştir. Bizim araştırmamızın sonuçlarından yola çıkarak, obezite ile mücadelede leblebiyi alternatif atıştırmalık olarak öneriyoruz. Mineral emiliminin yüksek olması, besleyici özelliği ve içerdiği bileşikler bakımından ele alındığında sınır değerlere uyduğunu gördüğümüz Çorum leblebisinin günlük atıştırmalık besin olması gerektiğini rahatlıkla aktabiliriz.

Leblebi fiyatına Antep fıstığı Baklavadan çikolataya kadar tatlı ve çeşitli sektörlerde kullanılan Antep fıstığında yüksek rekolte nedeniyle düşen fiyatlar fıstık satıcılarını ve vatandaşları memnun etti. Geçen yıl 17 TL’den alıcı bulan fıstığın kilosu bu yıl ise 10-11 TL’den satışa sunuluyor.