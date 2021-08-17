Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanlığınca Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda 15 yaş üstündeki gençler ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündeki çocuklara Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam edilirken, okulların açılma hazırlıkları öncesinde aşılama yaşı 15’e düşürüldü. 15 yaşın üzerindeki gençler de randevu alarak aşılarını olabilecekler. Öte yandan, kronik hastalığı bulunan 12 yaşın üzerindeki çocuklara da aşı hakkı verildi.

DÖRDÜNCÜ DOZ AŞI

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere de dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir" dedi.

POZİTİFLERE 1 AY SONRA AŞI

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre PCR testi pozitif çıkanlar da bir ay sonra aşı olabilecek. Daha önceki uygulamaya göre, PCR testi pozitif çıkan kişiler, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

Aşıda yaş sınırı genişletildi Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.