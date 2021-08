Türkiye Gazetesi

MEB, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırladığı “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ni 81 İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi.

İstanbul’da da öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin 24 Ağustos 2021 Salı günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında bir toplantı yapıldı.

BİR DOZ AŞI OLMA ORANI YÜZDE 83,3'E YÜKSELDİ

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos 2021 Salı günü itibarıyla yüzde 83,3’e yükseldi.

Bu oran, Türkiye’deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 puan fazla. Öte yandan, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2’ye yükseldi. Benzer şekilde, bu oran, Türkiye’deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 puan fazla. Böylece, 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13’lük bir artış oldu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Öte yandan Covid-19 salgınıyla birçok öğrenci online eğitim ile tanışırken geçtiğimiz yılın büyük bölümünü evde geçiren öğrenciler bu yıl okulların açılmasına gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların 6 Eylül’de açılacağını açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler de telaş başladı. Bu kapsamda İstanbul’da okullarda dezenfeksiyon ve hijyen çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler öğrencilerin ortak kullandığı alanlar, sıralar, koridorlar, lavabolar gibi okulların tüm noktalarında özenle temizlik çalışmaları yaparken, öğrenciler için hazırlanan maskeler de sınıflarda yerini aldı.

6 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi İstanbul’daki okullarda da son hazırlıklar tamamlandı. Sürece ilişkin bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, “Biz yarın okullar açılacakmış gibi hazırlıklarımızı yürüttüğümüz için velilerimiz lütfen endişe etmesinler, gerekli tüm tedbirleri aldık. Biz her şeye hazırlıklıyız, bütün hazırlıklarımızı bu süreci yönetmek üzerine kurguladık” dedi.

OKULLARDA HUMMALI ÇALIŞMA

Uzunal, “Biz de en az velilerimiz kadar heyecanlıyız bir an önce evlatlarımıza kavuşmanın heyecanı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bu kılavuz esasları doğrultusunda eğitim kurumlarındaki süreçleri yönetmekte, izlemekte, takip etmekte ve kayıt altına almaktayız. Onlar sadece sizin çocuklarınız değil, bizim de evlatlarımız, geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın korunması sağlıklı ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak için bize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bir vaka olursa kılavuz esaslarına göre hazırlıklar yapılmış durumda. Okul ve kurumlarımızda her hafta sistematik olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanır. İster eğitim devam ediyor olsun, ister olmasın. Biz okulun temiz süreci içinde eğitim kurumlarımızı yüz yüze eğitime hazırlama çalışmalarına temmuz ayından itibaren birim olarak aktif, katılımcı, denetçi olarak görev yapıyoruz. İstanbul’da tüm okul ve kurumlarımız 370 denetçi ile her gün sistematik olarak denetlenmekte. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz en üst düzeyde bu süreci izlemekte ve takip etmekte” dedi.

“VELİLERİMİZ ENDİŞE ETMESİNLER, TÜM TEDBİRLERİ ALDIK”

Okullarda yüz yüze eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi veren ve tüm velilerin rahatlıkla çocuklarını okullara gönderebileceğini ifade eden Uzunal, “Biz yarın okullar açılacakmış gibi hazırlıklarımızı yürüttüğümüz için velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Hiçbir şeyi eksik bırakmamaya çalışıyoruz. Biz tüm girişimlerimizi yüz yüze eğitim aşamalarını, ortam ve süreçlerin güvenilirliğini arttırmaya yönelik yapıyoruz. O yüzden verilerimiz hiç endişe etmesinler, çok ciddi bir ekiple, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tüm sınıflarımızda tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize yönelik hijyen şartları sağlanmış hijyen malzemeleri tedarik edilmiş durumda. Yaptığımız her şey bilimsel olarak çalışılmış, üzerinde uzun emekler verilmiş, bir şey olmadan önce olması halinde neler olabileceğini öngörerek hazırlanmış bir kılavuz çalışması sonunda gerçekleştiriyoruz. Velilerimiz lütfen endişe etmesinler gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uygulamalarımıza yönelik süreç biz de giriş kapısından başlar. Öğrenci dışında kimseyi özel bir sebep yoksa içeri almayız. Yani veliler dahil okul bahçesine girişler sınırlandırılmış durumda” şeklinde konuştu.

