Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çalışmayı yürüten araştırmacılar, hamile kadınlarda enfeksiyon ve iltihaplanma riskine yol açan bazı bakteri ve kimyasalları ortaya çıkardı. Dünya çapında gerçekleşen her yüz doğumdan sekizinin erken doğum olduğunu ifade eden araştırmacılar, elde edilen bulguların mevcut testlerden çok daha erken uygulanabilecek yeni testlerin ve tedavilerin geliştirilmesinde kullanılabileceğini söylüyor.

Sezaryenle 8 doğum yaptı Daha önce 7 defa sezaryenle çocuk sahibi olan anne, doktorların üçten sonrasının riskli olduğunu söylemesine rağmen 8. çocuğunu da sezaryen yöntemiyle kucağına aldı.