Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Omurga ve kalp sağlığı için yatış pozisyonunun önemli olduğunu söyleyen fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Sena Tolu, en ideal uyku pozisyonunun yan yatış olduğunu belirterek “Yan yatarak bacakların karına doğru çekildiği cenin pozisyonunda yatmak vücuttan kalbe kanın daha kolay dönüşünü sağladığı için en sağlıklı yatış pozisyonudur. Omurga sağlığı için de yan yatış pozisyonu omurlar arası disklere binen yükü azaltır. Ayrıca yüksek tansiyon, reflü, uyku apne sendromu ve gebelerde de sol taraf üzerine yan yatış öneriliyor. Cenin pozisyonunda hafif bacaklar karına doğru çekilip yan yatarken bacaklar arasına yastık konulmasında da fayda vardır. Kalp hastalarının ise sağ yan pozisyonda yatmaları önemli” dedi.

Fibromiyalji uykuyu kötü etkiliyor Prof. Dr. F. Figen Ayhan, sabah yorgun uyananmaların sebebinin fibromiyalji olabileceğini söyledi.

İyi uykunun sırrı: Çorapla uyumak ABD’de çocuk doktoru Jessica Andrade’ın, TikTok’ta insanlara çorapla uyumalarını tavsiye ettiği video büyük yankı uyandırdı. Dr. Andrade, yatağa çorap giyerek girenlerin yalın ayak yatanlara göre çok daha erken uykuya daldıklarını iddia etti.