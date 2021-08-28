Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bütün dünya Covid-19 pandemisine karşı mücadele verirken, uzmanlar yaklaşan sonbahar ve kış aylarında görülebilecek grip vakaları ile ilgili uyarıda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl karantina şartları sebebiyle az görülen grip vakalarında, bu yıl artış yaşanabileceğini söyleyen bilim insanları, grip aşısının mutlaka yaptırılması, maske ve mesafe tedbirlerine sıkı sıkıya uyulması gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi dolayısıyla alınan karantina tedbirleri sayesinde başta grip olmak üzere diğer solunum yolu enfeksiyonları neredeyse hiç görülmedi. Ancak bu yıl kısıtlamaların kalkması ve aşılamanın da etkisiyle kişisel tedbirlerin gevşetilmesi sonucunda, eylül-ekim itibarıyla görülmeye başlayan grip vakalarında artış yaşanmasından endişe ediliyor. Aynı şekilde hapşırık, aksırık, el hijyenine dikkat edilmemesi sonucu bulaşan, farenjit, boğmaca, tüberküloz, menenjit gibi diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarında da artış bekleniyor. Gçtiğimiz yıl griple ilgili olarak yaşanan şanslı durumun bu yıl tersine dönebileceğini söyleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul “Geçtiğimiz yıl insanlar kapalı ortamlarda bir arada bulunmadılar. Grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarını pek görmedik. Ancak kişisel tedbirlere de uyulmazsa bu yıl gribi daha fazla göreceğiz. Buna bağlı olarak sadece grip değil, büyük olasılıkla damlacık yoluyla bulaşan diğer solunum yolu virüsleri de bu yıl önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkacak” dedi.

COVID-19’LA BİRLİKTE GÖRÜLMESİ TEHLİKELİ

Covid-19’un bütün dünyada bağımsız bir pandemi olarak devam ettiğine işaret eden Prof. Dr. Ertuğrul, yine bir solunum yolu virüsü olan Covid-19 ve grip birlikteliğinin hiç istenmeyen bir durum olduğunu belirterek, koronavirüs vakalarına bir de grip enfeksiyonun eklenmemesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul “Covid-19 enfeksiyonunun üzerine grip ya da grip enfeksiyonunun üzerine Covid-19’un eklenmesi hastalığın çok daha ağır seyretmesine sebep olur” diye konuştu.

AŞISIZLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Covid-19 pandemisi ile ilgili bilim dünyasının en büyük korkusunun aşısızlardan kaynaklanan salgın sebebiyle, eldeki aşıların etkinliğini ortadan kaldıracak yeni varyantların ortaya çıkması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul “Bununla ilgili olarak Delta varyantı yakından izleniyor. Delta varyantı bir takım özelliklerini değiştirerek aşının etkinliğini olumsuz etkiledi. Böyle giderse korkarım önümüzdeki aylarda yeni varyantlar ve yeni aşıları konuşmaya başlayacağız. mRNA aşısı üreten firmalar olumsuz senaryolar karşısında hazırlıklarını yapmaya başladı. Yeni varyantların veya Delta varyantının spike proteninine yönelik olarak oluşacak bağışıklık için yeni aşıların çalışmalarına başlamış durumdalar. Aşılanmamış olanların mutlaka Covid-19 aşılarını yaptırması gerekir” dedi.

GRİP AŞISINI İHMAL ETMEYİN

Grip aşısı her yıl bir önceki yılın suşları toplanarak üretiliyor. Aşılamada dikkatlerin Covid-19 aşısına yöneldiğini ifade eden Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, grip aşısının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek “Koronavirüs ve grip birbirinden farklı virüsler. Zamanı geldiğinde özellikle riskli gruplarda grip aşısının yapılması şart. Bu arada maskemizi takmaya devam edeceğiz. Belki biraz Uzak Doğu’yu andıracağız ama maske, en ucuz ve tedavi gerektirmeyen tıbbi bir malzeme. Koronavirüsle birlikte damlacık yoluyla bulaşan bütün solunum yolu virüslerinden bizi korur” dedi.

Grip aşısı koronavirüse karşı etkili mi? Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesinde yapılan yeni bir çalışma, yıllık grip aşısı yaptırmanın Covid-19'a karşı da koruma sağlayabileceğini ortaya koydu.

'Maske kullanımı grip vakalarını da azalttı' İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok tartışılan mutasyonlu virüs konusunda panik yapmamak gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "İstanbul’daki mutasyonlu virüs tespit ettiğimiz ağır hasta vakalarımız, eskisinden fazla değil. Paniğe gerek yok" dedi. Memişoğlu günlük hayatta maske kullanımının normal grip vakalarında da azalmaya neden olduğunu ve hastanelere başvurunun azaldığını anlattı.

Covid-19 gripten 3 kat daha öldürücü Covid-19’un, hastaneye kaldırılan hastalarda mevsimsel gribe göre üç kat daha öldürücü olduğu ortaya çıktı. Daha önceki araştırmalar, iki hastalıkta öldürücülük oranının aynı olduğunu gösteriyordu.