Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Doğru beslenmenin ödem oluşumunu azalttığını belirten kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Meral Sönmezer, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

¥ Bol sıvı alın, bebeğinizin ve sizin ihtiyacınızı karşılamak için günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Sanılanın aksine su içmek şişkinliği artırmaz, şişkinliği artıran atık maddelerin atılmasını kolaylaştırır.

¥ Proteinden fakir diyetler ödem oluşmasını artıracağından yeterli miktarda protein almaya özen gösterin. Aynı şekilde fazla tuzlu gıdalar da ödemi artırdığından tuz alımını sınırlandırın, aşırıya kaçmamaya çalışın. Asitli içeceklerden ve alkolden uzak durun. Probiyotik yoğurtlar, ananas, nar, kivi gibi hamilelikte ödem söktürücü fonksiyonu olan besinlerden destek alabilirsiniz.

¥ Ödeme baş ağrısı ve karın ağrısı da eşlik ediyorsa gizli şeker veya hipertansiyon belirtisi de olabileceğinden mutlaka doktorunuza başvurun.

Hamilelikte ilk 3 ay diş tedavisi yapılmaz Pedodonti uzmanı diş hekimi Dr. Özge Bektaş, hamilelik döneminin ilk üç ayında bebeklerin organlarının geliştiğini hatırlatarak bu süreç içerisinde anne adaylarının diş tedavisinden kaçınması gerektiğini söyledi.

Hamileler Covid aşısını güvenle yaptırabilir Aşılama hızının düştüğü şu günlerde uzmanlar özellikle riskli gruptaki kişilerin Covid-19 aşılarını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyor.