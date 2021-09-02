Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Obezitenin çok karmaşık ve tedavisi zor bir hastalık olduğunu, birçok konudan etkilendiğini, psikolojinin de bunda çok ciddi etkisi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yumuk “Damgalama ve ayrımcılığın obeziteli kişilerde sosyal hayatı sınırlama, benlik algısında bozulma ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi sonuçlara yol açabildiğini görüyoruz. Bu durum, obezitenin tedavisinde olumsuz etkilere sebep oluyor” dedi. Obezite ilgili farkındalık oluşturmak ve ön yargılara dikkat çekmek amacıyla Novo Nordisk’in şartsız desteği ile “Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesinin başlatıldığını duyuran Prof. Dr. Yumuk “Medya, obezite ile ilgili aktarılan doğru bilginin toplumdaki obezite algısının doğru oluşmasında ve yanlış bilgilerin ortadan kaldırılmasında oldukça etkili olduğu için projenin ilk ayağında basın mensuplarıyla çalışacağız” diye konuştu.

Türkiye obezite ve şeker hastalığında Avrupa’da ilk sırada Word Obesity Observatory tarafından en son girilen veriler doğrultusunda Türkiye hala Avrupa’nın en obez ülkesi olma konumunu sürdürürken, aynı zamanda şeker hastalığında da ilk sırada. Yetişkin halkın yüzde 32’sinin obez olduğu Türkiye’de, yine yetişkinlerin yüzde 12’si şeker hastası. Bu oran diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 7-8 civarında.

Covid-19 obez erkekleri daha fazla etkiliyor Şişmanlıkla birlikte görülen hastalıkların yanı sıra aşırı kilo, insülin direnci ve iltihaplanma gibi metabolik değişikliklere yol açarak vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırıyor.