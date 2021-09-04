Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Her bin canlı doğumda 6-12 bebekte, doğumsal kalp hastalığı saptandığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel, anne karnındaki bebeğe ekokardiyografi takibinin yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Anne karnında en iyi görüntünün 24-28'inci haftalarda elde edilse de sıklıkla ekokardiyografi uygulamalarının 18-22 haftalar arasında yapıldığını anlatan Prof. Dr. Özyüksel, “Doğumsal kalp hastalığı saptanan bebeklerin dörtte birine doğum sonrası girişim veya ameliyat gerekir. Anne karnında bebeğin kalbine girişim henüz sınırlı olsa da seçilmiş vakalarda yapılıyor" dedi.

Gebelik tansiyonu erken doğum sebebi Gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ve halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsi hastalığına yol açan gebelik tansiyonu anne adaylarının en büyük kâbusu.