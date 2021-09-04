Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumun aktarıldığı günlük tabloyu paylaştı. Tabloda bir süredir yükseliş bandında ilerleyen vaka durmunun düştüğü görüldü. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi de hayatını kaybetti.

278 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 33 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 278 oldu. Bir günde toplam 283 bin 385 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 19 bin 464 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,55 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 96 milyon 761 bin 208’e yükseldi.

MUĞLA AŞILAMADA İLK SIRADA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.

ŞANLIURFA AŞI UYGULAMASINDA SON SIRADA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt takip etti.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KARRALIYIZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül’de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" dedi.





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