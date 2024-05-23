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5 yıldır diyalize giriyordu! Gelen telefonla mutluluğu yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
5 yıldır diyalize giriyordu! Gelen telefonla mutluluğu yaşadı
Manavgat, Organ Nakli, Diyabet, Haber

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreği ve pankreası, diyabet ve diyaliz hastasına eş zamanlı nakledildi. 5 yıldır diyalize giren Mehmet Sarı, nakledilen böbrek sayesinde diyalize girmekten ve insülin kullanmaktan kurtuldu.

Manavgat'ta yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Sarı'ya, 21 yıl önce diyabet teşhisi konuldu. Uzun yıllar insülin kullanan Sarı'da böbrek yetmezliği gelişti. 

ORGAN ÇIKTIĞI SÖYLENDİ

Organ nakli merkezine başvuran Mehmet Sarı, organ bağış listesine alındı. Beş yıldır diyalize giren Sarı, gece çalan telefonla organ çıktığı söylenerek hastaneye çağrıldı.

20 YAŞINDAKİ GENCİN BÖBREĞİ NAKLEDİLDİ

Sarı'ya, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin bağışlanan böbreği ve pankreası eş zamanlı nakledildi.

DİYALİZDEN VE İNSÜLÜNDEN KURTULDU

Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından başarılı şekilde gerçekleştirilen nakillerle hasta hem diyalize girmekten hem de insülin kullanmaktan kurtuldu.

Aydınlı, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde 9 yıl aradan sonra tekrar pankreas nakillerine başladıklarını ifade etti.

Nakil sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu aktaran Aydınlı, "Nakilden sonra hastamızın böbrek fonksiyonları normal sınırlarda seyretmeye başladı. Böbrek ve pankreas nakliyle hastamız hem şeker hastalığından hem de diyalize girmekten kurtulmuş oldu" dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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