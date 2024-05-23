Görenler inanamıyor: 11 ayda 20 kiloyu geçti, ailesi de şaşkın

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde normal kiloda doğan Gülistan bebek, 11 ayda 20 kiloyu aştı. Hareket etmekte zorlanan bebeğe ‘hormon bozukluğu’ teşhisi koyuldu. Aile tedaviye destek için yetkililerden yardım bekliyor.

Gülistan adlı bebek normal kiloda dünyaya geldi ancak 11 ayda 20 kiloyu geçti. Gün geçtikçe kilo almaya devam eden minik Gülistan tedavi için her gün Mardin’e götürülüyor.

DOĞDUĞUNDA KİLOSU NORMALDİ

Suriye’den Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelen Ahmet ve Safa Derviş çifti Adnan Menderes Mahallesi'ne yerleşti. Burada ikiz kız çocuk sahibi olan çiftin, 2023 yılı Temmuz ayında yeni bir kız çocukları dünyaya geldi. Normal kiloda dünyaya gelen bebeğe Gülistan ismi konuldu.

2 AY SONRA KİLO ALMAYA BAŞLADI

Doğduktan 2 ay sonra kilo almaya başlayan Gülistan bebek, 11 ayın sonunda 20 kiloyu geçti. Doktora götürülen Gülistan bebeğe hormon bozukluğu teşhisi konuldu.

HER AY MARDİN’E GÖTÜRÜLÜYOR

İlçedeki marketin manav reyonunda çalışarak para kazanmaya çalışan baba Ahmet Derviş, çocuğunu tedavi için her ay Mardin’deki bir hastaneye götürüyor.

“İLAÇ DA KULLANDIK AMA FAYDA ETMEDİ”

Gün boyunca çocuğuyla ilgilenerek kucağında taşıyan anne Safa Derviş ise doğumdan 2 ay sonra bebeğin kilo almaya başladığını belirterek, “Doğumu Urfa’da oldu. Eve geldikten 2 ay sonra normal bebeklerden daha fazla kilo almaya başladı. İlaç da kullandık ama fayda etmedi” dedi.