Radyoloji uzmanlarının çalışma şartları düzenlendi

Sağlık Bakanlığı, radyoloji uzmanlarının çalışma şartlarını düzenledi, engelliye istihdamda imkan sağladı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, radyoloji hizmeti veren merkezler ile bu merkezlerde görevli radyoloji uzmanlarının çalışma şartlarına yönelik değişikliğe gitti.

Engelli personel istihdamını artırma politikası doğrultusunda yeni bir düzenlemeye de imza atıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 60 yaşını dolduran ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan radyoloji uzmanları kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilecek. Bu şartlara uygun radyoloji uzmanları kadrolu veya kadro dışı geçici istihdam edilemeyecek.

Bunun yanı sıra, ayakta veya yataklı teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşu bünyesinde merkez sorumlusu olarak çalışan radyoloji uzmanı, aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla iki özel sağlık kuruluşunda daha merkez sorumlusu olarak görev yapabilecek.