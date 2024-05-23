Sağlıkta yeni dönem! Hastaneye gitmeden muayene olunabilecek

Sağlıkta yeni dönem. Artık hastaneye gitmeden muayene olunabilecek. Doktorlar uzaktan rapor ve reçete yazabilecek. Sağlık verileri giyilebilir teknolojilerle ölçülebilecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Covid-19 döneminde karantinadaki hastalar için başlatılan uzaktan muayene uygulamasının kapsamı genişletilerek, dün itibarıyla hastanelerde yeni dönem başladı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.

UZMAN DOKTORLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Uzaktan muayene için Merkezî Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınacak. Uzaktan muayeneyi, uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

Doktorlar gerekli gördüğü durumlarda, hastalara bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin, sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.