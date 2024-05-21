Şikayetler arttı, vakalar patladı! Öksürüğünüz geçmiyorsa doktora başvurun

Hastalığınız geçmesine rağmen öksürüğünüz kaldıysa dikkat! Uzmanlar dönemde geçmeyen öksürük vakalarının arttığını ve hastanelere bu şikayetle gelenlerin arttığını söylüyor. Peki, bu durumda ne yapmalı? Prof. Dr. İsmail Balık, dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

Geçmeyen öksürük can sıkıcı hale geliyor, bazen öksürüğün nedeni başka bir hastalığın da belirtisi olabiliyor. Uzmanlar mayıs ayı olmasına rağmen havaların serin gitmesi nedeniyle grip, nezle, covid-19 gibi hastalıkların sıkça görüldüğünü belirtiyor ve ‘geçmeyen öksürük’ şikayetleriyle hastanelere başvuruların arttığını vurguluyor. Bu durum bazen solunum yolu enfeksiyonlarının habercisi olabilirken bazen de bahar alerjisine işaret ediyor.

Hürriyet’e konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, son dönemdeki ‘geçmeyen öksürük’ artışına dikkat çekti ve bu durumun nelerden kaynaklandığını şöyle sıraladı:

EN YAYGIN NEDENİ: SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI

“Öksürük başlıca iki grup hastalığa bağlı ortaya çıkar. Solunum yollarını, özellikle akciğer ve sinüsleri etkileyen enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonlar dışındaki diğer hastalıklar. Öksürüğün en yaygın nedeni solunum yollarını tutan enfeksiyonlardır. Bunlar bakteriler ve virüsler yoluyla olabilir. Hepimizin bildiği covid-19, grip ve nezle etkeni olan birçok virüs en fazla öksürük yapan nedenleri oluşturur ve öksürük birkaç günden fazla sürmez. Eğer enfeksiyon akciğere inmişse zatürre oluşmuşsa öksürük çok daha uzun sürer. Başka hastalıklara bağlı olarak da uzamış öksürük görülebilir.”

BAHAR ALERJİSİ DE ÖKSÜRÜK YAPIYOR

“Enfeksiyon dışı uzamış öksürük nedenlerinin başında alerjenler gelir. Bahar aylarında polenlerin artmasıyla birlikte çevremizde öksüren, aksıran kişilerin sayısında artış görürüz. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de alerjik nezle ve astımdır. Sinüzite bağlı geniz akıntısı olması, reflüye bağlı mide asidinin solunum yollarına kaçması tahriş etmesi ve buna bağlı gece gelen öksürükler de sıkça görülür. Tüberküloz uzun öksürüğe neden olan enfeksiyonların başında gelir. Astım, kronik bronşit gibi kronik akciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, uzun öksürük nedenlerinden en yaygın olanlardır. Bir de akciğer kanserleri, kanser yayılmaları da kronik öksürük nedeni olabilir. Uzun yıllar sigara içmiş 50 yaş üstü kişilerde uzun öksürük nedenleri içinde mutlaka göz önüne alınmalıdır.”

Öksürüğü geçirmek için çayınıza zencefil ve bal katabilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMEK İÇİN NE YAPMALI?

Öksürüğü evde tedavi etmek için önerilerde bulunan Prof. Dr. İsmail Balık, 3 haftadır geçmiyorsa sağlık kuruluşuna başvurmanız gerektiğini vurguladı. Balık’ın öksürük için tavsiyeleri şöyle:

- Öksürükte boğazın, ortamın nemli tutulması ve bol su içmek çok faydalıdır.

-Yüksek yastıkta yatmak, özellikle reflüsü, kronik bronşiti ve kalp yetmezliği olan kişilerde öksürüğün azaltılmasında etkili olur.

-Karbonatlı tuzlu su gargaraları yapmak balgamı söktürmek için faydalıdır. Yine bitki çaylarına bal ve zencefil katmak kuru öksürükte fayda sağlayacaktır.

-Alerjik ortamlarda, tozun, küfün, sigara dumanının fazla olduğu kapalı ortamlardan uzak durmak gerekir. Havaların ısındığı şu günlerde ev ve arabada klima temizliğine özen gösterilmelidir.