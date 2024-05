21 milyonluk rekor tazminat cezasına çarptırıldı... Doktor down sendromlu çocuğa 60 yaşına kadar bakacak

Tıbbi ihmal iddiası ile tüketici mahkemesine açılan dava 8 yılda sonuçlandı. Doktor ve hastanenin suçlu bulunduğu kararla ilgili konuşan doktor “Testler yapılmıştı” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Kocaeli’de kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Erkan Türköz, 8 yıl önce takip ettiği gebelikte bebeğin Down sendromlu olarak dünyaya gelmesi nedeniyle Kocaeli Tüketici Mahkemesi kararı ile 21 milyon 280 bin TL maddi ve 200 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Davada tazminatın yasal faizleriyle birlikte ödenmesine karar verildi. Mahkemenin kararının bugüne kadar doktorlara karşı açılan ve karara bağlanan en yüksek tazminat davalarından biri olduğunu söyleyen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Kadın doğum uzmanları yeni bir hayata vesile olmaya çalışırken bir de bu davalarla uğraşmak zorunda kalıyor. “Tıbbi hata” adı altında açılan davalar yüzünden artık kimse kadın doğum uzmanlığı yapmak istemiyor. Yakında aileler doğum yaptıracak kadın doğum uzmanı bulamayacak” dedi.

BEN BU PARAYI NASIL ÖDERİM?

Yakın zamanda “rekor bir tazminat”la karara bağlanan malpraktis davası kadın doğum uzmanlarının yaşadığı tazminat baskısını gözler önüne serdi. Kocaeli’de yaşayan çift, hamilelik takibini Opr. Dr. Türköz’e yaptırdı. Doğum sağlıklı olarak gerçekleşti. Ancak bir süre sonra doğan erkek bebeğin Down sendromlu olduğu anlaşıldı. Aile gebeliğin takibi sırasında tıbbi ihmal yaşadıkları iddiası ile 2016 yılında doktora ve hastaneye Kocaeli Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. 8 yıl süren dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Yerel mahkemenin kararı ile 21 milyon 280 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilen Opr. Dr. Erkan Türköz, “25 yıllık kadın doğum uzmanıyım. 8 yıl önce takip ettiğim davaya konu olan gebelikte Down sendromu için test yapıldı ancak negatifti. Daha sonra aile çocuklarında hastalığın tespit edilmesi yüzünden dava açtı. Bilirkişi raporu aksi yönde karar verdiği hâlde, mahkeme manevi tazminatla birlikte bebeğin 60 yaşına kadar olan sağlık ve bakım giderlerini ödememe hükmederek 21 milyon 280 bin gibi bir rakama karar verdi. Ben bu parayı nasıl öderim? Bir üst mahkemeye taşıyoruz” dedi.

AVUKATLAR DAVA AÇMAK İÇİN AİLELERİ BULUYOR

Malpraktis yasasının çıkmasından sonra bir grup avukatın ilan vermek suretiyle Down sendromlu çocukların ailelerine ulaştıklarını söyleyen TJOD İkinci Başkanı Prof. Dr. M. İsmail İtil, “Avukatlar Billboardlara ilan vererek Down sendromlu çocuk ailesi arıyor. Davalar bitene kadar aileden hiçbir para talep etmeyeceklerini söylüyorlar. O güne kadar aklında dava açmak olmayan hatta çocuğu ile çok mutlu yaşayan aileler, çocuğun bakım masrafları için dava açmaya ikna oluyor. Malpraktis davalarında kadın doğum uzmanının bilinçli bir kusuru varsa elbette bunun sorumluluğunu üstlenmeli. Ancak, çok sayıda dava açılıyor ve bu mahkemeler yıllarca sürüyor. Hekimin doktorluk mesleğini yapmaya çalışırken bir de mahkemelerde uğraşması ve tazminat baskısı altında çalışmaya zorlanması onu mesleğinden soğutuyor” diye konuştu.

PROF. DR. BÜLENT TIRAŞ: DOĞUM YAPTIRACAK DOKTOR KALMAYACAK

Türk Jinekoloji ve Obstetrik (TJOD) Derneği’nin düzenlediği 21. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongesi’nde görüşlerine başvurduğumuz TJOD Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş malpraktis (tıbbi hata) davalarının en çok kadın doğum uzmanlarını mağdur ettiğini belirterek, “İnanılmaz rekor düzeyde tazminatlar talep ediliyor. Hem de doktorun direkt hatasının olmadığı konularda. Özellikle Down sendromu ile ilgili çok sayıda dava açılıyor. Kocaeli’deki meslektaşımız da böyle bir durumla karşı karşıya. Bu davalar yüzünden hekimler, Tıpta Uzmanlık Sınavında kadın doğum branşını tercih etmiyor. Kadın doğum TUS tercihleri arasında en çok istenen ve en parlak öğrencilerin girdiği alanken şimdilerde en sonlarda. Bir şekilde bu uzmanlığı tercih edenler de daha birinci yıl dolmadan alanı terk ediyor ve yeniden TUS’a girerek başka bir uzmanlığa yöneliyorlar” diye konuştu.

YAŞ İLERLEDİKÇE GENETİK HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Down sendromu gelişiminde en önemli risk faktörünün anne yaşı olduğunu söyleyen TJOD Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Kurtaran, anne baba olma yaşının ileriye taşınması nedeniyle Down sendromlu doğan çocuk sayısının arttığına işaret etti. Prof. Dr. Kurtaran “Anne yaşı 35 ve altında olduğu durumlarda Down sendromu 600-800 gebelikte bir görülürken, 40 yaşından sonra da 140-150 gebelikten birinde görülür. Teşhisi için 3 yöntem var. En kesin teşhis kordon kanı sıvısından örnek alınan ve amniyosentez olarak bilinen yöntem. Ancak bunda bir miktar da olsa düşük riski var. Bu test yüzde 99 doğruluk veriyor. Ancak yine de yüzde 1 gibi bir yanılma payı var. En risksiz olanı kanda fetal DNA tarama yöntemi. Ancak o da maliyeti yüksek bir test” dedi.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down sendromu 21. kromozomun fazladan bir kopyasına sahip olma durumuyla karakterize genetik ve en sık görülen kromozomal hastalıktır. Aynı zamanda çocuklarda yavaş öğrenme ve zekâ geriliğinin en sık sebebidir. Down sendromunu belirlemek için 10.-12. Haftalarda plasentadan örnek alınır ve incelenir. Amniyosentez 16 ila 20. gebelik haftaları arasında yapılır. Her ikisinde de düşük riski vardır. Anne kanında plasenta ve bebeğe ait serbest DNA parçacıklarını tarayan kan testi de ‘yüksek doğruluklu tarama testi’ olarak kabul edilir.